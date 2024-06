La console S400 est une surface de contrôle pour la plateforme de production de diffusion IP native de nouvelle génération de SSL. Disponible en version autonome de 16+1, 32+1 ou 48+1 fader, la S400 se situe entre la S300 compact à châssis fixe et le modèle S500 modulaire. La S400 est équipée des mêmes faders tactiles de 100 mm que la S500, et d’un écran OLED dédié pour chacun d’eux. Le mixage automatique et le contrôle externe sont également présents près de chaque fader pour améliorer le contrôle visuel des opérateurs. En plus de la production en studio, le S400 est une solution de contrôle pour les applications de car régie, d’espace événementiel et de musique.