SAE Institute : Dans le monde des industries créatives

SAE Institute, Institut d’enseignement supérieur propose une symbiose entre créativité et innovation. Initialement reconnu pour son expertise dans l’univers de l’audio et du son, notamment avec son programme de formation Technicien Son, certifié RNCP niveau 5. SAE Institute se distingue par son approche pratique et orientée vers l’industrie, préparant ainsi ses étudiants à réussir dans les secteurs créatifs, en constante évolution. L’offre de formations s’étend du niveau Bachelor au Master, en passant par des formations courtes de 4 mois, garantissant aux étudiants une gamme complète d’options, en phase avec les besoins des entreprises.

