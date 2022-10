Saint-Nicolas-lez-Arras en fête

Les groupes Angus Band et Give it Away étaient à l’affiche de la fête communale de la ville de Saint-Nicolas-lez-Arras. La ville a confié à One Events Live la conception et l’installation complète de l’événement, dont la mise en lumière a été réalisée grâce à 12 x Floodlite HD, 8 x Aqua 480 BWS, 12 x Servo Color 4k, 12 x Servo BWS 10R et 40 dalles Starpanel de Starway, le tout pris en charge par un VENUS-X1 de chez RGB Link. La captation vidéo était quant à elle gérée par un mélangeur M1 de chez RGB Link. La sonorisation passait par une console numérique Soundcraft vi1, tandis que le retour de scène était assuré par des EON710 de JBL. ■