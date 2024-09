20 ans déjà

Située dans l’océan indien à près de 10 000 km de Paris, La Réunion est une destination fascinante. Surnommée l’île « intense », elle accueille des touristes, bien sûr, mais aussi le festival Sakifo, attirant chaque année plus de 40 000 spectateurs et dont l’avènement en 2004 a coïncidé avec la création du prestataire local Stage OI. Évoluant de concert, la dynamique Sakifo/Stage OI constitue depuis 20 ans un puissant moteur dans l’enrichissement du paysage culturel réunionnais.

C’était en 2012. Un grand gaillard se présente tout sourire sur le stand SONO Mag aux JTSE. « Bonjour, je suis Ian Henderson et je travaille à La Réunion où j’ai créé Stage OI ! » « Enchanté, je suis Éric Moutot, rédacteur en chef du magazine, et j’apprécie beaucoup La Réunion. » Connexion.

Rendez-vous est pris sur l’île pour le prochain festival Sakifo, se déroulant en juin 2013. L’article issu de ce reportage paraîtra dans SONO Mag n°392 sous le titre « Sakifo île de la Réunion, les fruits de la passion ». Un dossier de 11 pages à la rencontre de l’univers du spectacle et de la prestation réunionnais.

Depuis, les échanges avec les équipes sont fréquents, au téléphone ou de visu à Barcelone pour l’ISE, à Francfort pour le PLS, aux JTSE toujours. Un deuxième déplacement à La Réunion a eu lieu en 2017, puis un troisième en 2024 à l’occasion de l’anniversaire des 20 ans.

Entrepreneurs de l’océan indien

Sur place, nous avons rendez-vous avec Ian Henderson, dirigeant de Stage OI, et Jérôme Galabert, initiateur et patron du Sakifo. Si Jérôme est natif de La Réunion, Ian s’y est installé voici un peu plus de 20 ans.

Alors qu’il parcourt les scènes de l’Hexagone et au-delà pour la société Stacco, spécialisée dans la réalisation de structures scéniques, Ian ressent une envie d’autre chose. Nous sommes à l’aube du XXIe siècle. Il jette son dévolu sur l’île de la Réunion, où certains de ses amis résident. Après quelques mois sur place, pendant lesquels il s’essaye à divers métiers, il a l’opportunité d’apporter ses compétences de « ferrailleur » sur un concert d’Aznavour. Il constate à cette occasion qu’un gros manque existe sur l’île concernant l’aspect structure scénique. Avec son ami d’enfance Gianni Peressoni, qui habite à La Réunion, il décide de créer la société Stage OI, qui sera spécialisée dans ce domaine. Nous sommes en octobre 2003.

Jérôme Galabert est quant à lui né à La Réunion et y a grandi. Après le bac, il part découvrir le monde, travaillant à Londres puis aux Canaries. De retour sur son île, il s’implique dans l’ouverture du café-concert Ti Bird, à Saint-Denis. Son premier lien professionnel avec la musique. Il s’investit ensuite dans le festival de Château Morange, événement important qui rayonnait sur l’ensemble de l’île. La passion se développe et se structure. Jérôme crée sa propre société de production de spectacles, qui se fait remarquer avec la venue de James Brown et de Touré Kunda.

Avec 17 000 entrées, c’est alors le plus grand concert jamais réalisé à La Réunion. Jérôme Galabert devient chargé de mission à la Région pour la promotion de la musique réunionnaise, avant d’être recruté par la mairie de Saint-Leu pour créer un service culturel. Il ouvre dans la commune deux lieux, Le Séchoir puis La Ravine. Côté événements, Jérôme initie de nombreux projets tels Africolor Réunion, Kabar Réunion ou Les Nuits de La Ravine. Des aventures qui, pour diverses raisons, se sont toutes interrompues avant la sixième édition. Et c’est en tirant les enseignements de ces échecs vécus que l’aventure de Sakifo voit le jour. Une affaire d’alignement des planètes. Le projet devient possible en 2003 grâce à l’investissement d’un partenaire financier en recherche de notoriété sur l’île.

Premier Sakifo

En 2003 donc, la toute jeune société Stage OI est consultée par Jérôme Galabert pour intervenir sur la première édition du Sakifo, qui se déroulera en 2004. C’est la première rencontre entre Ian et Jérôme, qui attribue à Ian le rôle de régisseur général de l’une des scènes.

À nouveau un pur modèle d’alignement des planètes, entre un besoin exprimé et un savoir-faire disponible au bon endroit et au bon moment. En ce début des années 2000, Stage OI s’intègre dans la dynamique générale très forte du secteur du spectacle et de la musique à La Réunion.