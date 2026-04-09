Fin 2025, la Friche la Belle de Mai a inauguré le Petit Cab, une salle dédiée aux musiques actuelles. Le lieu est équipé d’installations scéniques entièrement autonomes, alimentées par énergie solaire. Le système repose sur 15 panneaux photovoltaïques reliés à trois stations d’énergie SE 10000. Chaque station fournit 10,2 kWh d’autonomie et 10 kVA de puissance pour le son, la lumière et la régie. La salle dispose d’une jauge de 350 personnes et la diffusion sonore est assurée par six enceintes suspendues VCH30 à directivité constante (85-18 000 Hz). Elles sont complétées par des subwoofers VTL218 au sol et six retours de scène coaxiaux VCX12, l’ensemble fourni par Pikip Solar Speakers.