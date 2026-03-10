De retour de Barcelone

Impressions

L’ISE fait désormais office de référence en ce qui concerne les salons professionnels de sonorisation et d’éclairage scénique en Europe. Le Prolight+Sound ayant perdu de la vitesse ces dernières années jusqu’à disparaitre, le grand salon de l’intégration a accueilli des pavillons lumière et son de plus en plus imposants, son déménagement à Barcelone étant l’une des clés de ce succès. En effet, la capitale catalane a pour atouts un climat attrayant, des monuments historiques, d’innombrables restaurants et un système de transports performant.

Mais tout cela ne serait rien sans un lieu convenable pour accueillir des conventions. C’est là qu’intervient le FIRA Barcelona Gran Via. Ce centre de convention fait partie des plus grands d’Europe, avec 240 000 m2 d’espace d’exposition, et 60 000 m2 supplémentaires en cours de construction. Il n’en faut pas moins pour accueillir les presque 100 000 participants de cette édition 2026. C’est donc dans ce bâtiment tentaculaire fait de huit gigantesques halls que nous devons naviguer, direction le hall 6, celui dédié à l’éclairage scénique.

Heureusement, l’ensemble est relié par une passerelle aérienne. De là, on a une vue imprenable sur la jungle des élingues soutenant ponts et moteurs qui surplombent les stands gigantesques de Samsung, LG, Logitech, Barco… Autant de multinationales qui présentent leurs dernières technologies aux nombreux visiteurs.

Finalement, on finit par arriver devant le hall 6. Impossible de s’y méprendre, c’est le plus éclairé de tout le salon. À l’intérieur, environ 130 stands, certains gigantesques, d’autres plus modestes, rivalisent d’ingéniosité et de design pour étaler leurs nouveautés. Et cette année, il a fallu pousser les murs pour investir le hall 8.1 et ses 50 stands lumière supplémentaires.

C’est donc avec une grande humilité et curiosité que nous fendons la foule des visiteurs pour découvrir ce que les fabricants et éditeurs de logiciels nous ont concocté cette année.