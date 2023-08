SANCTUAIRE DE LOURDES, 30 ANS PLUS TARD…

La filiale du Groupe ACE EVENT, spécialisée dans la vente et l’installation de matériel audiovisuel, AUDIOMASTER Technologie, vient de nouveau s’illustrer au Sanctuaire de Lourdes. Cette fois-ci, la sonorisation est à l’honneur puisque c’est un système APG installé depuis 30 ans qui a été rénové. Pour la nouvelle configuration, on compte 70 IX8-O d’APG dont 36 sur la grande allée, 16 sur l’esplanade du Rosaire et 16 autres du côté du gave et de la Grotte. L’ensemble est amplifié grâce à des amplificateurs Quattrocanali de Powersoft. Un processeur Xilica Solaro a été mis en place afin de gérer la diffusion dans chaque zone et faciliter l’utilisation quotidienne. La Basilique du Rosaire a été équipée de colonnes Active Audio. Une paire d’enceintes SA250P pour la face et, pour les rappels et les transepts, deux paires de SA180. Également deux B80 sous les mezzanines (sur les bas-côtés) et deux R110 en retour dans le chœur. Les enceintes de face et des transepts sont alimentés par des modules actifs. Les autres grâce à un processeur NUT et un ampli MPA82000 d’Active Audio. Un autre ampli mezzo Powersoft est utilisé pour les enceintes de retour. On retrouve de nouveau un processeur Xilica Solaro qui s’occupe de l’égalisation et des réglages de délais. Quant aux commandes générales, c’est une console SQ5 d’Allen & Heath accompagnée d’une carte Dante qui gèrent la diffusion.