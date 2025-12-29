La santé mentale des salariés est un enjeu majeur pour l’entreprise, l’employeur devant prévenir les risques psychosociaux (RPS). Il peut s’agir d’une charge de travail excessive, d’un manque d’autonomie laissé au salarié, d’un manque de soutien ou de tensions internes. Ces RPS peuvent entraîner une baisse de productivité, de l’absentéisme ou des accidents du travail.

La loi impose à l’employeur d’assurer la sécurité et la santé physique et mentale des salariés via des actions de prévention, d’information, de formation et une adaptation de l’organisation du travail. L’évaluation des risques par le DUERP est obligatoire. Plusieurs aides financières et dispositifs existent pour soutenir cette démarche.

Ainsi les TPE/PME de moins de 50 salariés peuvent prétendre à des subventions « RPS Accompagnement », versées par l’assurance maladie à hauteur de 70 % des prestations d’accompagnement, de 100 € à 25 000 € maximum, afin de prévenir les risques psychosociaux et accompagner une démarche de prévention collective. Pour les entreprises jusqu’à 200 salariés, un contrat de prévention peut être conclu avec l’assurance maladie, assorti d’une aide plafonnée à 25 000 €, en vue de financer des projets d’amélioration des conditions de santé dans l’entreprise.

Les entreprises jusqu’à 300 salariés peuvent prétendre au « Fonds pour l’amélioration des conditions de travail » délivré pat l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, qui cofinance des projets en ce sens. Pour les dirigeants, le dispositif d’aide APESA (aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aigue) propose un soutien psychologique gratuit. Enfin, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ont la possibilité de bénéficier de formations « Premiers secours en santé mentale » qui peuvent être financées par un Opérateur de compétences ou par le Plan de développement des compétences.

Certaines de ces actions de prévention peuvent donner droit à une réduction du taux de cotisation accidents du travail/maladies professionnelles. En dehors des aides financières, des outils d’auto-diagnostic sont proposés en ligne par l’Assurance maladie, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) et l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact). Par ailleurs, le ministère du Travail offre des guides pratiques et des boîtes à outils. Enfin, France Université numérique propose une formation en ligne gratuite pour appréhender et gérer les risques psychosociaux.