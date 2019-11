Satis 2019 – BFE

Stand : C38 – Pilote Films

KSC Appliance est une plateforme basée sur Windows Server conçue pour exécuter des solutions logicielles telles que KSC Core ou KSC Silknet, ainsi que des applications tierces pour nodal et studio. Il offre une puissance de calcul suffisante pour exécuter des applications multimédia et nodal/studio. Intégrant des ports GPIO et RS nécessaires à tout projet, l’appareil est un contrôleur compact (2RU de hauteur et 360 mm de profondeur) et est désormais compatible avec les produits Ereca. ■