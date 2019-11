Satis 2019 – Clear-Com

Stand : C42 – Audiopole

Freespeak Edge est un système d’intercom sans fil AES67. Parfait complément du Freespeak II, qui existe en 1,9 et 2,4 GHz, il fonctionne dans la bande des 5 GHz, offre un spectre utile beaucoup plus large et, contrairement aux fréquences ci-dessus énoncées, présente l’avantage d’être peu encombré. Le système peut être étendu jusqu’à 100 boitiers simultanés. La bande passante audio passe à 12 kHz et présente une latence particulièrement faible. Le boîtier offre huit directions directement accessibles par huit boutons et un écran couleur. Les antennes IP AES67 sont étanches, avec liaison Cat5 ou fibre, et disposent d’un support mural à clipser. ■