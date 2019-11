Satis 2019 – DIRECTOUT

Stand : C38 – Pilote Films

Le processeur audio multifonctions Prodigy.MP combine architecture compacte et modularité, tout en ajoutant un DSP. Il offre une grande flexibilité dans les systèmes hétérogènes et une horloge indépendante grâce à l’ajout de SRC. L’unité dispose de quatre slots de conversion pour modules analogiques niveau ligne, d’entrées microphone et d’option de modules AES3, offrant ainsi jusqu’à 32 entrées/sorties locales. Le Prodigy.MP offre également deux options Madi et deux options AoIP. Les slots Madi sont disponibles au format BNC, SC Optique et SFP, tandis que deux cartes AoIP optionnelles peuvent être équipées de Dante, AES67 ST2110 (Ravenna) ou Soundgrid, pour offrir jusqu’à 416 entrées/ 420 sorties. ■