Satis 2019 – GENELEC

Stand : C42 – Audiopole

A la gamme d’enceintes de haut-parleurs médiums et aigus concentriques The Ones, s’ajoutent la 8361 et la 8251B, cette dernière est dotée d’une puissance acoustique et d’une capacité DSP supérieure. Genelec introduit aussi un concept de caisson de grave intelligent avec le W371A, une colonne équipée de deux haut-parleurs de graves, chacun dans un caisson isolé. La position opposée des deux haut-parleurs permet d’utiliser le système dans trois configurations différentes suivant le rendu souhaité et l’acoustique de la pièce. ■