Satis 2019 – GLENSOUND

Stand : C38 – Pilote Films

La Divine est une enceinte de monitoring réseau alimentée en PoE qui embarque une amplification de classe D (12 W). Elle peut recevoir jusqu’à quatre entrées audio AoIP Dante/AES67, lesquelles peuvent être écoutées de manière individuelle ou mixées. Chaque entrée possède son propre niveau. Leur sélection se fait via les boutons en façade de l’enceinte. Un système de priorité permet à une (ou plusieurs) entrées d’en interrompre automatiquement une autre. Contrôle et configuration s’effectuent via l’écran LCD en face arrière ou à distance grâce à l’application GlenController (Windows 10). Il est possible de regrouper et de gérer simultanément le volume de plusieurs enceintes Divine. ■