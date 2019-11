Satis 2019 – LUMINEX

Stand : C42 – Audiopole

La gamme de switches informatiques dédiés à l’audiovisuel s’enrichit, avec un logiciel gratuit nommé Araneo, qui permet un affichage de tous les appareils sur un réseau Luminex, fournit une vue graphique complète, montre les connexions, le flux de données et les problèmes de manière simple, claire et graphique. Araneo supprime le nuage de confusion généré par la mise en réseau, rendant tout visible pour le professionnel de l’audiovisuel sans nécessiter de connaissances de réseau spécialisées. Parmi ses caractéristiques techniques, on trouve l’affichage du chemin des données se déplaçant sur un réseau Gigacore, la détection des interruptions physiques et des problèmes potentiels avant qu’ils n’aient un impact sur le spectacle, la mise en évidence des connexions proches de leur limite de bande passante ou encore l’affichage des modifications apportées à un lien redondant et même les charges PoE. ■