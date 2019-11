Satis 2019 – TAIDEN

Stand : C27 – Média Vision

Les systèmes de conférences Multimedia Taiden G3 proposent, en option, toutes les fonctionnalités associées au matériel classique : vote électronique, lecteur de carte RFID, enregistrement audio numérique, interprétation simultanée, double sélecteur de langue, etc. Destinés à équiper les espaces de réunion, on retrouve parmi les principales fonctionnalités du poste multimédia G3 un écran LCD TFT 14” haute résolution et ultraplat, des options microphone (col de cygne rétractable ou line array), la possibilité d’afficher la vidéo sur demande multicanal (10 sources) en haute définition, une caméra embarquée de huit mégapixels, une fonction pour annoter des documents avec partage d’écran et une installation simplifiée en Cat6 avec PoE. ■