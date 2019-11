Satis 2019 – WOHLER

Stand : C42 – Audiopole

Wohler présente son moniteur audiovideo 12G-SDI, le iAM-12G-SDI. Celuici accepte deux entrées SDI jusqu’au 12G-SDI et huit canaux d’entrée AES. En option, il accepte aussi tous les formats possibles en incluant le IP ST-2110 et le ST-2022. Les deux écrans tactiles visualisent le signal vidéo et 16 bargraphes de précision avec mesure Loudness. Un décodeur Dolby D et Atmos peut être intégré en option. Le iAM-12G-SDI dispose ainsi d’un outil d’analyse du signal Atmos, visualisant tous les canaux dans un espace à trois dimensions. ■