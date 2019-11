Satis 2019 – WOLFVISION

Stand : C27 – Média Vision

Le Wolfvision Cynap Pure transforme votre salle de réunion en un environnement de présentation BYOD sans fil. Il dispose d’un cryptage de sécurité, d’une capacité d’administration à distance, d’une fonction de recopie d’écran et d’une configuration « plug and play ». Destiné aux salles de cours, aux salles de réunions et aux espaces de rassemblement de toutes tailles, il offre une résolution de sortie 4K UHD et peut gérer jusqu’à quatre écrans sur l’affichage via les appareils iOS, Android, Windows, Chromebook et macOS, sans applications ni dongle. Cette solution BYOD sans fil constitue un complément idéal à la famille Cynap. ■