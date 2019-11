Satis 2019 – YAMAHA

Stand : B42

Yamaha annonce l’arrivée d’une barre de son, l’ESB-1080, dédiée aux salles de conférence de petite et moyenne taille. Son préréglage d’usine en « mode conférence » est conçu pour les salles de réunion et optimisé pour la restitution des voix, créant une atmosphère vivante dans la pièce. Un second mode dit « hotel » est dédié aux chambres d’hôtel et halls d’entrée, et offre un accès à tous les contenus médias, en 2D et 3D. Sa connectivité en HDMI, Bluetooth, audio optique et analogique la rend compatible avec tout moniteur, appareil mobile ou PC. Enfin, son design fin permet une installation murale aisée ou tout simplement sur un meuble ou une étagère. ■