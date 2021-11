satis 2021 – CLEAR-COM

Stand Audiopole : B40-C42 – CSI Audiovisuel

Le Freespeak offre un choix d’antennes IP ou E1 dans la bande 1.9 GHz (norme DECT) ou 2.4 GHz et le Freespeak Edge qui dispose d’antennes IP dans la bande 5 GHz. Cette base IP est compatible avec tous ces systèmes. Au format 1U, elle gère jusqu’à six antennes IP ou 10 antennes E1 et jusqu’à 16 boîtiers de ceinture. Le système dispose de huit ports Dante et d’un choix de ports deux fils et quatre fils. Grande sœur de la Freespeak Edge, la base Arcadia permet de gérer jusqu’à 32 boitiers ceinture Freespeak, 16 antennes IP ou 10 antennes E1. Elle est compatible avec le système numérique filaire Helixnet et inclut huit ports quatre fils, quatre ports deux fils, deux GPI, quatre GPO, quatre ports IP indépendants et jusqu’à 64 ports Dante. Le nombre de ports IP est extensible par licence et peut monter jusqu’à 96. Arcadia est aussi dotée d’une prise micro et d’un haut-parleur pour être utilisée comme panneau. La configuration de Freespeak Edge et Arcadia peut se faire à l’aide des deux écrans tactiles ou à partir d’un navigateur internet avec une interface. ■