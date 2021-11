satis 2021 – CREWBOOKING

Stand Crewbooking : Corner 13

Crewbooking est une plateforme ainsi qu’une application mobile destinées à faciliter les interactions entre les profes­sionnels des industries culturelles et créatives. Elle réunit les techniciens, les entreprises, les marques et les organismes de formations, directement liés aux secteurs de notre industrie. Elle permet de gérer un réseau professionnel et de constituer des équipes de manière optimale au sein de votre propre réseau ou de la communauté Crewbooking, de centraliser et sécuriser vos échanges avec les techs., et poster des missions, des offres d’emplois ou de stages. Un outil unique de booking, de communication et de gestion de projets créé par et pour des professionnels. ■

