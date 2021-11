satis 2021 – DESAY

Stand AMF : B6

La gamme d’écrans LED 16/9 HD TRB (photo ci-dessus) a été spécialement conçue pour le secteur évènementiel. Dotés d’un châssis modulaire et renforcés avec une protection des angles rétractable pour supporter les chocs lors des manipulations, les écrans offrent un pitch fin de 0,78 à 2,5 mm. En installation suspendue, murale ou encore autoportante, l’inclinaison peut être concave ou convexe, avec un angle de 90° possible. Normés en CE-EMC classe B, la maintenance avant est facilitée par outil magnétique et grâce au boîtier électronique détachable. La redondance des données et de l’alimentation est disponible en option. ■