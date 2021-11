satis 2021 – FOCUSRITE

La RedNet R1 de Focusrite Pro est une télé­commande qui étend les fonctionnalités des interfaces Red. Elle se comporte comme une centrale de monitoring person­nalisable et couvre de larges besoins offrant huit sources d’entrées et quatre destinations de diffusion configurables du mono jusqu’au 7.1.4 Dolby Atmos. Alimentée via PoE, la R1 permet aussi de piloter les préamplis de l’interface qu’elle contrôle et ajoute un puissant réseau de talkback Dante. ■