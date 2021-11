satis 2021 – Lumens

Stand Televic Conference France : A2

La barre de son MS-10 (photo ci-dessus) permet de réaliser des visioconférences dans des salles pouvant accueillir jusqu’à 12 participants, notamment grâce à une caméra 4K dotée du cadrage automatique, de cinq microphones et de trois haut-parleurs.

Dotée d’une caméra PTZ et d’une caméra panoramique, la VC-TR1 propose deux technologies intégrées : le suivi automatique et le cadrage automatique. Pour l’événementiel ou l’éducation, le suivi automatique permettra à l’orateur d’être suivi en fonction de ses déplacements et ainsi rendre les visioconférences plus dynamiques. Pour les salles de réunion, le cadrage automatique permettra de focaliser automatiquement les personnes présentes. Elle est conçue pour des salles de moyenne et grande taille, avec une distance allant jusqu’à 12m grâce au zoom optique x20. En résumé : zoom optique x20, full HD 1080p 60ips, HDMI/3G-SDI/IP/USB, 2 caméras (1 panoramique, 1 PTZ).

La VC-B11U (photo à droite) est une petite caméra USB dotée d’une résolution 4K ultra HD, d’un angle de 120° et de la technologie de cadrage automatique.

Elle s’intègre pour des visioconférences allant de 3 à 10 participants et est dotée de deux micros intégrés qui peuvent capter jusqu’à 5m de distance. ■