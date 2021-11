satis 2021 – MARTIN BY HARMAN

Stand Algam Entreprises : C16

Plus imposant et lumineux que le Mac Aura, mais moins que le Mac Quantum Wash, le Mac Aura PXL de Martin by Harman est un wash qui permet un faisceau très serré. C’est aussi le premier luminaire contenant tout à la fois le contrôle pixel par pixel du rétroéclairage de l’Aura et la pixelisation RVBB du faisceau, via DMX, Art-Net et sACN, tout comme au protocole vidéo maison P3. ■