satis 2021 – RME

Le RME UCX II (photo ci-dessous), qui succède à l’UCX, compte 40 canaux d’E/S dans un demi-rack, des entrées micro haute performance, des égaliseurs paramétriques et l’enregistrement direct sur USB. Il dispose aussi des entrées et sorties MIDI, ADAT, AES/EBU, S/PDIF et WordClock. Son port USB la relie à un ordinateur, et sa fonction DURec permet aussi d’enregistrer toute source sur un support de stockage externe. L’interface est dotée de l’horloge SteadyClock FS, des applications Total Mix et DigiCheck.

Le RME AVB Tool combine une interface MADI et réseau AVB avec quatre entrées pour microphone, instrument, niveau ligne, une sortie casque et une paire de sorties au niveau ligne séparées. 128 canaux MADI ont également été ajoutés dans cet appareil au format demi-rack. ■