satis 2021 – Shure

Voici une version compacte et nomade du système numé­rique sans fil Axient Digital. Le récepteur portable sans fil à deux canaux ADX5D de Shure a été pensé pour le broadcast et le cinéma. Il intègre la technologie True Diversity. Le son est crypté en AES-256. La latence est de 2 ms entre le transducteur du micro et la sortie analogique du récepteur. ShowLink offre un contrôle en temps réel des paramètres de l’émetteur et permet de contrôler à distance les émetteurs reliés. Cette technologie est compatible avec le logiciel Wireless Workbench de Shure, pour la gestion du spectre et la coordination des fréquences. Le Firmware a récemment bénéficié d’une mise à jour, améliorant entres autres, l’optimisation des menus ou encore la performance et la stabilité du Showlink. ■