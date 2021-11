satis 2021 – VELVET LIGHT

Stand Eurolight : V22

Eurolight présentera deux familles de pro­jecteurs Velvet Light. Le Kosmos 400, un projecteur Fresnel RVBB 400W à focale motorisée, décliné en deux versions, studio et Location (alim 26-48V/XLR-3 et Lumen radio).

Et un projecteur Cyclo asymétrique RVBB décliné en quatre versions. Le CYC3 équipé de trois rangées amovibles de LED 60W ; le CYC4 équipé de quatre rangées amovibles de LED 80W ; le CYC5 équipé de cinq rangées amovibles de LED 100W ; et enfin, le CYC6 (photo) équipé de six rangées amovibles de LED 125W.

Ce projecteur a été conçu pour les éclairages de fond avec une diffusion homogène du faisceau grâce à ses rangées de LED orientables équipées de diffuseurs. ■