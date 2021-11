satis 2021 – Yamaha

Stand Yamaha : Espace AV User Club

Yamaha élargit sa gamme de solutions intel­ligentes de confé­rence Adecia avec les microphones multi­capsules RM-TT. Cette solu­tion de table, comme le système de plafond Adecia RM-CG, est basée sur le réseau audio Dante et comprend le processeur de salle RM-CR dédié, les enceintes VXL1-16P et le switch optimisé PoE+ SWR2311P-10G, optimisant l’expérience de conférence à distance. La techno­logie DSP Yamaha intégrée comprend des innovations telles que le suivi automatique de la voix, le contrôle automatique du gain, l’annulation d’écho adaptative, la réduction du bruit et la suppression de la réverbération.

La barre de son d’entreprise Yamaha ESB-1090 est conçue pour s’intégrer à tous les environnements. Sa conception se veut élégante et épurée, et lui permet d’être installée à plat ou au mur. Un gyroscope intégré garantit une expérience sonore optioptimisée quel que soit le type de montage. Elle se connecte à un téléviseur, un PC ou un smartphone via HDMI, Bluetooth ou câble optique, et est dotée de trois modes de fonctionnement (Conference/Education/Hotel).

Découvrez également sur le stand Yamaha les systèmes d’audioconférence YVC-330 et YVC-1000.­■