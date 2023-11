satis 2023 – Axeltech

Oxygen3000PLUS

La console Oxygen3000PLUS est dédiée au mixage radio et témoigne de la volonté du fabricant de développer des produits alliant le meilleur rapport qualité/prix possible. À partir de 6 000 € HT, cette console dispose de toutes les fonctions nécessaires au mixage radio (Automix, talent box, fonction DJ, gestion des rouges antennes et des N-1, insert téléphonique…) dans une surface en 8, 12 ou 16 faders et jusqu’à 44 entrées audio. Avec son logiciel Oxygen Remoter et comme pour toutes les consoles Oxygen, elle est utilisable en remote production par son contrôle total par liaison IP.