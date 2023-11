satis 2023 – Clear-Com

EHX13 pour le support NMOS et les gestions des rôles

Cette version du logiciel EHX compatible avec l’ensemble des matrices Clear-Com permet aux liaisons AoIP d’être dirigées et routées par un contrôleur NMOS tiers. Jusque-là dédiée aux boîtiers FreeSpeak, cette version offre également un support des rôles sur les panels physiques et virtuels, en permettant aux utilisateurs de retrouver leurs préférences facilement depuis n’importe quel panel, et de pouvoir basculer de l’un à l’autre en fonction des besoins de mobilités.

Mise à jour Arcadia

La station Clear-Com Arcadia s’apprête à recevoir une mise à jour qui va décupler ses capacités. D’abord avec une augmentation du nombre d’appareils supportés, avec maintenant 32 antennes IP, 64 boîtiers FreeSpeak sans-fils et 100 boîtiers filaires HelixNet supportés. Également par la prise en charge du protocole I.V. Direct, permettant une liaison IP audio avec les matrices Eclipse et Arcadia, et surtout avec la gamme LQ, ajoutant la compatibilité SIP et panels virtuels AGENT-IC/STATION-IC à l’écosystème Arcadia. Enfin, le nouveau boîtier HXII-DPL permet le support du protocole HelixNet Powerline et la liaison en XLR des boîtiers HelixNet.