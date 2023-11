satis 2023 – Desisti

Super LED F20

Le Super LED F20 est un projecteur à lentille (500 mm) de 1 000 W, disponible en tungstène (3 200K) ou en Daylight (5 600K) avec dans les deux cas un IRC supérieur à 95. Il offre une plage d’ouverture de faisceau large allant de 14° à 62°. Ce projecteur est contrôlable en DMX de 0 à 100 % avec une gradation linéaire. Il subit une très faible variation de la température de couleur pendant le contrôle de l’intensité lumineuse. Le F20 combine les contrôles classiques de faisceau Spot et Flood avec une plage de focus équivalente à un Fresnel à lampe conventionnel, et une découpe des volets. Ce projecteur est équivalent à un 10 kW Fresnel halogène (tungstène) ou un 4 kW HMI Fresnel (Daylight).

Muse Aurea small

La Muse Aurea Small fait partie de la gamme Muses of Light développée par Desisti et le directeur de la photographie Vittorio Storaro. Avec près de 5 000 lux à 10 m, un angle de 11° avec ses lentilles narrow et une puissance de 380 W de LED, la Muse Aurea Small est spécialement conçue pour le marché du cinéma et les diverses exigences de production.