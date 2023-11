Satis 2023 – DMG Lumière

DMG Lion

Le DMG Lion est un projecteur Fresnel LED de 330 mm et 1 000 W. Deux moteurs LED sont proposés : un moteur LED bicolor (2 700 K – 6 500 K avec correction vert/magenta) équivalent à un Fresnel tungstène de 5K et un moteur LED RVBLAB (1 700 K – 10 000 K) pour une flexibilité des couleurs avec « Mix », une technologie brevetée équipée de six LEDs (rouge, lime, vert, bleu, ambre, blanc). Cet ensemble propriétaire d’émetteurs permet aux projecteurs de la gamme DMG (SL1, Mini Mix, SL1 Switch, Maxi Mix) de générer une plus grande gamme de couleurs que les luminaires RVBB/RVBA comparables. Le Lion est également doté d’une focalisation motorisée de 15° à 70° (pilotable à distance en DMX/CRMX), et résiste aux intempéries.