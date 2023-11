A32PRO

Le successeur du convertisseur Ferrofish A32 est désormais disponible, il permet de convertir et de router les ressources 32 E/S analogiques, 32 E/S Adat/Toslink, 64 E/S MADI et 64 E/S Dante (modèle A32PRO Dante uniquement). Doté de contrôles intuitifs par écrans tactiles (logiciel PC/MAC également disponible) ainsi que deux sorties casques assignables, cet outil est conçu pour s’adapter à tous les projets d’intégration et de prestation.