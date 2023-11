Satis 2023 – Leader

Générateur d’horloge LV4670

Le fabricant japonais spécialisé dans les appareils de mesure vidéo présente son générateur d’horloge multiformat, le LV4670, successeur des LV4610 et LV4611. Il dispose nativement de six sorties analogiques blackburst indépendantes, compatibles (en option) PTPv2 (deux horloges indépendantes), synchro par GPS et générateur de mires 3G/12G SDI et IP25G/10G (SMPTE2110). Le contrôle s’effectue toujours par navigateur Internet, et il dispose en option d’un second module d’alimentation redondant.