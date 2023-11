Satis 2023 – Lumens

CamConnect pro

Voici une solution simple pour des visioconférences fluides et connectées. Son boîtier permet la synchronisation de microphones et de caméras en utilisant les informations de localisation audio pour ajuster automatiquement le cadrage et la mise au point des caméras. Le CamConnect Pro peut synchroniser automatiquement jusqu’à quatre caméras PTZ en temps réel. Il peut également prendre en charge la plupart des systèmes de microphones du marché tels que les modèles de Nureva, Sennheiser, Shure et Yamaha. Grâce à sa sortie USB intégrée et son paramétrage intuitif, il peut s’adapter à tout type d’usage, que ce soit en BYOD, ou non.

VC-TR60

Cette caméra PTZ visioconférence possède un processeur d’intelligence artificielle capable de reconnaître les caractéristiques de l’Homme, proposant le suivi et le cadrage automatiques d’un individu, grâce à un double capteur intégré. La caméra visioconférence VC-TR60 est équipée de quatre sorties (HDMI, USB, IP, 3G-SDI) et offre une résolution 4K comprenant jusqu’à 60 images par seconde avec un zoom optique x12. Avec le suivi automatique, la caméra suivra le présentateur dans tous ses mouvements de manière fluide. Avec le cadrage automatique, la VC-TR60 adaptera son champ en fonction du nombre de participants dans la salle.

LC300

Le LC300 est un processeur multimédia Full NDI tout-en-un. Il peut enregistrer, mixer et diffuser en direct sur Internet. Conçu pour simplifier la production, le LC300 permet de centraliser la gestion du système et d’automatiser la production. Il possède cinq entrées vidéo : HDMI, SDI, USB, IP, NDI HX/NDI et trois entrées audio XLR avec alimentation fantôme, HDMI et mini-jack, offrant une utilisation d’une large gamme de sources AV. Il peut enregistrer et diffuser en direct quatre canaux de vidéo, contrôler les caméras IP Lumens, et déclencher des préréglages.