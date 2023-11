Satis 2023 – Luminex

Gamme de GigaCore terrain 10 Gbits

Luminex continue à enrichir sa gamme de switches supportant les liaison 10 Gbits et les nouvelles fonctionnalités apportées par le GigaCore 30i (custom Trunks, support multi PTPv2/gPTP, support POE++…) avec les GigaCore 16t, 18t et 20t. Pour répondre au besoin grandissant du nombre de ports et des contraintes de terrain, ils disposent de huit ports Ethercon 1 Gbits (quatre en face avant, quatre en face arrière) et également de huit ports RJ45 1 Gbits standard. Les GigaCore 18t et 20t sont dotés de ports SFP+ 10 Gbits, et ils sont tous disponibles en version POE++ (en option) et peuvent être associés à un module assurant une redondance d’alimentation (en option également).