Satis 2023 – Oliverdy

Formation opérateur Kairos Panasonic

La plateforme Kairos de Panasonic offre de nombreuses fonctionnalités, dont la production de vidéos en direct multi-caméra, le contrôle de la diffusion en temps réel et la gestion des contenus depuis le cloud. Elle intègre également le protocole ST2110, renforçant ainsi ses avantages technologiques. La formation opérateur Kairos Panasonic, par Oliverdy, cible les professionnels de la production vidéo souhaitant perfectionner leurs compétences grâce aux dernières avancées technologiques. Le contenu est régulièrement actualisé en étroite collaboration avec Panasonic France, offrant aux apprenants une expérience réaliste de la technologie Kairos grâce à des exercices pratiques en production vidéo live.

Formation opérateur Ross video

Après un processus rigoureux et des collaborations avec Ross Vidéo en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, Oliverdy lance sa formation opérateur Ross Vidéo. Ciblant les professionnels de la production vidéo en direct, cette formation offre des compétences clés en production en direct, graphiques en temps réel, gestion de rediffusion, automatisation et intégration Système. Le cursus couvre l’usage des produits Ross tels que XPression, Carbonite Ultra et Mira+. Le partenariat entre Oliverdy et Ross Vidéo ajoute une valeur significative à cette formation. Oliverdy a obtenu l’agrément et le soutien officiels de Ross Vidéo, ce qui assure que les formations et produits respectent les normes de qualité élevées établies par Ross.

Formation technicien en vidéoprojection

Cette formation est conçue pour fournir aux participants les compétences techniques essentielles nécessaires pour travailler efficacement avec des systèmes de vidéoprojection. Elle s’adresse aux techniciens, aux installateurs AV et aux professionnels audiovisuels. Le programme se concentre sur les aspects pratiques et techniques de la vidéoprojection et du Soft Edge pour le mapping vidéo, en mettant l’accent sur la résolution des problèmes courants et la maintenance préventive. De plus, cette formation est renforcée par des partenariats solides avec Epson, Barco et Panasonic, ce qui permet aux participants de découvrir les dernières avancées technologiques en matière de vidéoprojection lors de tous les exercices pratiques.