Satis 2023 – Riedel Communications

Top départ du lancement de la plateforme MediorNet HorizoN, qui unifie les mondes de l’IP ST-2110 et du TDM/SDI et assoit le caractère hybride dont bénéficie la solution MediorNet face aux enjeux de migration technologique. Outre ses capacités de passerelles IP haute densité, HorizoN fournit de puissants traitements vidéo UHD (conversions HDR, UDX, correction colorimétrique). Dans la gamme SimplyLive, Riedel dévoile aussi son outil de planification d’enregistrements SSE (Scheduling Streaming Export) ainsi que son multiplayer VDR panel, pour répondre aux environnements de studios et de post-production.