Satis 2023 – Robe Lighting

Pour la première fois, la marque Robe Lighting expose au Satis en présentant une sélection de sa gamme de projecteurs dédiés au marché du théâtre et de la télévision. Parmi ces projecteurs, on retrouve le T1 Profile, LEDBeam 150/350 et la découpe T11 (en photo) équipée de tous ses accessoires. Retrouvez aussi le iFORTE issu de sa gamme de projecteurs IP iSeries. Pour découvrir ses produits et leurs applications, l’équipe de Robe Lighting France vous attend, stand A25.