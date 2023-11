Satis 2023 – Starway

Parkolor 200DW

Ce projecteur IP 65 est doté d’un IRC compris entre 95 et 97 sur toutes les températures de blanc. Il fait la promesse de stabilité, avec 200 W utilisables en permanence en blanc froid ou chaud (170 en mode silent), et jusqu’à 250 W utilisables sans derating en mode puissance régulée et ventilation auto. 400 W sont disponibles pour des séquences de durées modérées ou de strobe. Il est possible de l’utiliser en mode un canal en 8 bits, ou deux en 16 bits. Le Parkolor 200DW est adapté pour une utilisation théâtre avec une console traditionnelle, le zoom et la température de couleur seront réglés directement dans le menu du projecteur ou via le RDM. Il dispose d’une casquette de protection amovible sur la connectique.