Satis 2023 – Taiden

Paperless

Le terminal multimédia Paperless se veut désormais modulaire. De la salle de conseil aux grandes assemblées, il s’adapte aux besoins tout en permettant une gestion plus éco-responsable des réunions. Lorsque cela est nécessaire, il est possible de mettre à jour votre terminal en ajoutant les modules souhaités qui se fixent et se connectent à l’appareil principal à l’aide d’une succion magnétique. Conforme à la norme ISO 22259, il est doté d’un écran tactile LCD HD de 14’’ capacitif multi-touch. La caméra à succion magnétique de 5 megapixels est en option ; la prise de parole, le vote et l’interprétation peuvent être simultanés sur 64 canaux. Le haut-parleur Hi-Fi intégré se met automatiquement en sourdine lorsque le microphone est actif.