Satis 2023 – Wohler

iVAM1-SUM8 et iVAM1- SUM16

Les monitorings audio et vidéo Wohler iVAM1-SUM8 et iVAM1-SUM16 sont disponibles en version 8 ou 16 canaux. Ils permettent le mixage en mono ou en stéréo des 8 ou 16 canaux depuis l’écran couleurs tactile de 7’’. Ils disposent en standard d’une entrée 3G-SDI, d’une sortie HDMI et d’une paire d’entrées et de sorties analogiques. D’autres entrées sont disponibles en option : AES3, MADI, Dante, AES67, SMPTE-2110 et SMPTE-2022-7, 12G SDI. Surveillance et contrôle via une interface utilisateur Web.