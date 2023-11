Le salon 100 % broadcast

Pour son édition 2023, le SATIS se tiendra les 15 et 16 novembre, une fois de plus au Dock Pullman de Saint-Denis. Un programme 100 % broadcast, avec deux journées de conférences dont les thèmes graviteront autour des technologies, innovations, ou encore actualités du secteur. Retrouvez également les acteurs historiques, mais aussi de nouveaux participants, présents pour vous faire découvrir leurs produits et services, dont voici un aperçu…