DA1414

Cette matrice audio Dante/AES67 14×14 est compacte et polyvalente. La DA1414 combine huit canaux Dante/AES67, quatre E/S analogiques avec 48 V fantôme et deux canaux USB audio (USB-C ou USB-B). Alimentée en PoE+ ou secteur, elle intègre EQ huit bandes, filtres, contrôle du volume, et ajustement de balance. Elle prend en charge un taux d’échantillonage de 48 kHz/24 bits pour les conversions A/N et N/A. Latence du périphérique Dante configurable, redondance via deux ports 1 Gb et compatibilité AES67. Pilotable par RS-232, TCP/IP, web-GUI ou panneau frontal, elle s’intègre en 1U rack et s’adresse aussi bien aux environnements commerciaux que résidentiels.

PWR8VDC

Le PWR8VDC offre huit sorties basse tension pilotables individuellement (5 à 24 V, jusqu’à 30 W chacune) et huit ports USB-A. Chaque sortie intègre mesure, commutation, scheduling 24/7 et power sequencing. Il propose une surveillance et mesure complètes des paramètres électriques, incluant la tension, le courant, la puissance et la consommation énergétique. Il intègre des protections et permet un contrôle via IP (ports redondants SSL), RS-232, relais, web-GUI ou face avant. Conçu pour l’intégration et la supervision AV, il optimise la fiabilité et l’automatisation des installations professionnelles.