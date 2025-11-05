Argo M 48-FADER

La console Argo M en version 48 faders est un modèle compact équipé d’un DSP intégré capable de gérer jusqu’à 356 canaux. Conçue pour les environnements broadcast exigeants, elle prend en charge les formats immersifs jusqu’au 7.1.4 et propose une connectivité complète : ST2110, AES67, Dante et MADI. Son interface intègre des écrans tactiles et une compatibilité plug & play avec le ST2110. Argo M reprend les caractéristiques des modèles Argo Q/S dans un format plus compact, tout en conservant leur qualité.

ImPulseV

ImPulseV est un moteur de mixage audio virtuel conçu pour le cloud. Il fournit un traitement DSP à faible latence, un accès distant sécurisé et une évolutivité en temps réel. Compatible avec les consoles Argo et Type R, il se contrôle via l’interface web Calrec Assist ou True Control 2.0. Hébergé sur un cloud public ou en local, ImPulseV permet aux diffuseurs de réaliser des opérations de mixage à distance et d’adopter un modèle OpEx adapté à différents types d’événements, même les plus modestes.

True Control 2.0

True Control 2.0 est une interface de contrôle bidirectionnelle à distance pour consoles, DSP et solutions cloud. Elle permet de gérer en temps réel les paramètres essentiels tels que le gain, l’égalisation, les dynamiques, le routing et les auxiliaires. Compatible avec les consoles Argo, Type R, ImPulse et ImPulseV, elle propose une gestion centralisée des configurations audio. Conçue pour les environnements broadcast, True Control 2.0 facilite les workflows et s’adapte à différentes tailles de production, des studios aux régies.