Arcadia Central Station
Arcadia Central Station est une base intercom hybride, combinant communications filaires et sans fil dans un système centralisé puissant. Elle prend en charge les panneaux série V et IrisX, et les liaisons I.V.Core LQ, Eclipse E-IPA. Elle propose une connectivité locale Dante et analogique, un écran tactile couleur avec encodeurs en façade, un portage évolutif via licences, une configuration via navigateur CCM, et un appairage simple grâce à la détection automatique des beltpacks.