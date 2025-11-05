Extrait du programme des conférences

Mercredi 5 novembre

12h00 – 13h00 | AGORA 2 : Créer des webcontenus à l’heure de l’IA

12h00 – 13h00 | THEMA 1 : Le rôle des associations de techniciens dans la reconnaissance des savoir-faire

15h00 – 16h00 | AGORA 2 : L’IA dans les outils de postproduction audio

15h00 – 16h00 | THEMA 1 : Motion design : moyen d’expression dans un monde qui évolue

15h00 – 16h00 | THEMA 3 : Expérience utilisateur et engagement : maximiser l’audience

de votre plateforme

16h30 – 17h30 | THEMA 3 : Monétisation et contrats : sécuriser ses droits et revenus

16h30- 17h30 | THEMA 2 : Cloud : les défis des acteurs média planétaires

16h30 – 17h30 | THEMA 5 : IA et production de contenus pour les chaînes locales

18h00 – 18h45 | AGORA 2 : De la technologie à l’écran : repenser la production avec l’IA

JEUdi 6 novembre

10h30 – 11h30 | AGORA 2 : Agents IA et métiers audiovisuels

12h00 – 13h00 | AGORA 2 : IA et étalonnage

12h00 – 13h00 | AGORA 1 : Trois groupes médias, trois feuilles de route, trois retours d’expérience

15h00 – 16h00 | AGORA 2 : C’est quoi un doublage réussi ?

15h00 – 16h00 | THEMA 3 : La formation à l’heure de l’IA

15h00 – 16h00 | THEMA 2 : Défis d’une direction technique TV

16h30 – 17h30 | THEMA 5 : Du local au virtuel : penser la chaîne broadcast dans le cloud