Extrait du programme des conférences
Mercredi 5 novembre
12h00 – 13h00 | AGORA 2 : Créer des webcontenus à l’heure de l’IA
12h00 – 13h00 | THEMA 1 : Le rôle des associations de techniciens dans la reconnaissance des savoir-faire
15h00 – 16h00 | AGORA 2 : L’IA dans les outils de postproduction audio
15h00 – 16h00 | THEMA 1 : Motion design : moyen d’expression dans un monde qui évolue
15h00 – 16h00 | THEMA 3 : Expérience utilisateur et engagement : maximiser l’audience
de votre plateforme
16h30 – 17h30 | THEMA 3 : Monétisation et contrats : sécuriser ses droits et revenus
16h30- 17h30 | THEMA 2 : Cloud : les défis des acteurs média planétaires
16h30 – 17h30 | THEMA 5 : IA et production de contenus pour les chaînes locales
18h00 – 18h45 | AGORA 2 : De la technologie à l’écran : repenser la production avec l’IA
JEUdi 6 novembre
10h30 – 11h30 | AGORA 2 : Agents IA et métiers audiovisuels
12h00 – 13h00 | AGORA 2 : IA et étalonnage
12h00 – 13h00 | AGORA 1 : Trois groupes médias, trois feuilles de route, trois retours d’expérience
15h00 – 16h00 | AGORA 2 : C’est quoi un doublage réussi ?
15h00 – 16h00 | THEMA 3 : La formation à l’heure de l’IA
15h00 – 16h00 | THEMA 2 : Défis d’une direction technique TV
16h30 – 17h30 | THEMA 5 : Du local au virtuel : penser la chaîne broadcast dans le cloud