Deity DIFB
Le DIFB (un récepteur IFB) est un boîtier sans fil UHF utilisé en TV, radio ou événements pour transmettre, via oreillette, le retour audio de la régie (programme ou instructions). Idéal pour permettre au réalisateur de communiquer discrètement avec présentateurs et journalistes. Le DIFB offre un bouton rotatif pour choisir la fréquence souhaitée, une fonction Text-to-Speech lisant le nom de l’émetteur dans l’oreillette, et une configuration complète via l’application Sidus en Bluetooth. Compatible avec les systèmes HF Deity Theos, il couvre une large bande (550-960 MHz), intègre la technologie True Diversity, prend en charge les casques filaires ou Bluetooth, offre une autonomie longue durée, et bénéficie d’un boîtier métal résistant.