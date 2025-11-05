Iqoya Talk

Iqoya Talk est un boîtier commentateur IP 4G portable, conçu pour les reportages radio/TV en direct. Son interface intuitive, comparable à celle d’un smartphone, permet de lancer une émission en deux clics. Capable de gérer jusqu’à quatre invités, il offre une qualité audio studio, même en déplacement. Léger et rapide à configurer, Iqoya Talk simplifie les directs dans des conditions variées, des stades aux zones reculées.

Iqoya Serv/Link

Iqoya Serv/Link est un codec IP multicanal haute densité conçu pour transmettre jusqu’à 128 canaux audio à faible latence. Compatible avec SMPTE 2110, AES67 et Dante, il s’intègre aux infrastructures broadcast de grande envergure. Sa configuration flexible et sa compatibilité réseau en font un outil adapté à la centralisation, à l’acheminement et à la distribution de l’audio dans des environnements exigeants. Utilisé dans les régies de télévision, les stations radio ou les productions live, Iqoya Serv/Link constitue une solution robuste et évolutive pour la gestion des flux audio.