DARK22M
Cette interface compacte offre quatre canaux de traitement (entrées et sorties sur XLR avec alimentation fantôme) pour interfacer des signaux audio analogiques micro/ligne avec un réseau numérique Dante (avec redondance primaire et secondaire). L’alimentation est assurée via PoE, le gain peut être réglé directement via le boîtier, tandis qu’une application Windows 10 permettra de plus amples contrôles à distance. À noter également : la sortie de boîtiers d’entrées micro uniquement à deux ou quatre canaux (respectivement DARKMAI et DARK4MAI).